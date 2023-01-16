爭取加開直達車遭台鐵打回票 謝國樑：繼續努力

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市長謝國樑去年底邀請立法委員蔡適應商談台鐵加開直達車，不過，台鐵回覆上午6時至9時使用量飽和，此時段將維持1班次直達車。謝國樑今天說，市府會繼續努力爭取。

謝國樑去年12月29日與蔡適應見面，雙方討論推動直達火車，會談過程研討3項方案，方案1，原109車次增加停南港站；方案2，整點加開基隆到台北班次，僅停七堵、南港站；方案3，原115車次增加停南港站。

市府指出，會晤首選方案是方案2，採上午整點加開基隆到台北班次，途中僅停七堵、南港站的直達列車，可增加服務旅次。

對此，蔡適應13日透過新聞稿指出，台鐵答覆上午6時至9時加開基隆到南港直達車，因西部幹線在此時段使用量飽和，為維持七堵和汐止各車站旅客權益，目前將維持上午7時34分基隆至南港直達車班次。

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謝國樑今天出席國家清潔月活動，接受媒體聯訪表示，據他瞭解，搭乘台鐵的旅客有相當高比例，認為有必要加開直達車，當年他爭取台鐵從基隆出發停靠八堵站後，火車就直達台北，他覺得只要民意夠堅定，政府和民意代表都應正視民意。

謝國樑指出，市府正在做民調，等民調出爐後，會讓外界瞭解民意走向，民意的依歸是最重要，政府要盡量尊重民意，而台鐵的回文，這次爭取不到直達車，並不代表一輩子都做不到，市府會繼續努力爭取。（編輯：李錫璋）1120116