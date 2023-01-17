星宇台北－宿霧開航 為4月美國線準備

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星宇航空台北－宿霧17日正式開航，星宇航空將沙灘及海洋元素搬進候機室，不少旅客開心地拿著道具拍照留念。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年1月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）星宇航空台北－宿霧今天正式開航，星宇航空表示，這也是為規劃4月開闢美國航線作準備，星宇並將沙灘及海洋元素搬進候機室；桃園國際機場公司派遣消防車以水門禮慶祝首航。

星宇航空公關長聶國維表示，宿霧航線是星宇在菲律賓的第2條航線，也是為美國航線預作準備，星宇目前正積極規劃於4月份開闢美國航線，因為不少美國旅客喜歡到東南亞國家旅遊，宿霧就是其中之一，希望藉此為美國航線締造美好成績。

旅客翁先生表示，受疫情影響已3年沒出國，這次特別鎖定星宇航空，在查詢旅程時發現有機會搭乘宿霧的首航班機，且小朋友對水上活動、鯨鯊也非常有興趣，機票開賣後立即搶訂，小朋友們更是在出發前100天就開始倒數，相當期待。

旅客陳小姐表示，「真的太久沒有出國了」，本來想到日本玩，但考量到冬天實在太冷，最後決定飛到熱帶享受陽光，在跟朋友討論後選擇宿霧，沒想到可以搭乘首航班機，朋友們都覺得很興奮。

星宇航空宿霧首航班機載客近9成，除了為首航準備限定的宿霧金把紀念杯作為搭機贈禮，不少旅客更不畏低溫，穿上海灘褲、花襯衫並戴上大草帽，以渡假風Dress Code參加候機室內的宿霧首航派對，開心地拿著衝浪板道具與空服員合影留念。

星宇航空表示，台北－宿霧航線天天飛航，每天一班早去午回，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，從台北出發的航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌餐點，希望以精品級服務，開啟旅客的海島之旅。（編輯：方沛清）1120117