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空維區管制高污染車進入 移動污染降低顯成效

2023/1/17 17:34
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環保署今天表示，從109年於台北港設置全國首處空氣品質維護區起，已19縣市劃設45處，透過管制高污染車輛進入，改善細懸浮微粒濃度，如台北港改善4.6%、台北市3處轉運站改善2成。

環保署今天召開「空氣品質維護區管制推動 移動污染源改善有成」記者會，發布全國從109年8月28日核定第一處空維區台北港迄今，全國已核定19縣市劃設45處空維區，包含港口5處、轉運站7處、機場2處、中小學及醫院5處、風景區16處、其他10處。

各類別已實施的數據，除了港口3處、其他8處，其餘類別的數據都與上述一樣，共41處實施管制。

環保署說，地方政府也導入66套科技稽查輔助工具「車牌辨識系統」，共稽查約20萬輛機車及75萬輛柴油車，並裁處1786輛機車、4352輛柴油車。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕舉例，像是台北港規定1年內未經全國任一縣市檢驗合格的1到2期柴油車，全時管制不得進入；而劃設前後，此空維區內的細懸浮微粒（PM2.5）改善4.6%，劃設前後區域內1至2期柴油車輛已減少60%。

又例如台北市3處轉運站PM2.5濃度改善20.4%，桃園國際機場改善22.1%，雲林縣公誠國小一氧化碳（CO）改善26.3%。高雄壽山動物園、駁二棧西停車場及澄清湖則是進入的柴油車符合管制規定比例從36%提升至90%，沒有接到民眾陳情與抱怨。

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媒體聯訪提問管制高污染車進入，會否跑去管制區之外行駛。以台北港來說，目前已祭出對策，新北市政府環保局空氣品質維護科技士林子暘說明，公告之前曾進入台北港的1、2期柴油車3300輛，迄今剩下約1100多輛，已減少約2000輛、約占6成，其中4到5成車輛、約1100多輛，換到八里跑業務。

他並說，追蹤統計到110年底，跑到八里的車輛約一半、即500多輛的車已完成檢驗或報廢，另外500多輛，環保局將寄公文輔導儘速檢驗，並將再擴大台北港空維區範圍到林口台電，以嚇阻沒驗車的車輛完成檢驗。（編輯：陳政偉）1120117

#台北港
#蔡孟裕
#環保署
蔡孟裕
環保署：船舶進出港口 降速有助於空污改善降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳
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