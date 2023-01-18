桃源櫻花、六龜梅花盛開 茂管處鼓勵走春送紅包

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高雄市桃源區寶山里櫻花公園目前已有約5成河津櫻綻放，六龜區梅花也盛開，交通部觀光局茂林國家風景區管理處歡迎民眾春節連假到區內走春。（交通部觀光局茂林國家風景區管理處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄桃源區寶山里櫻花公園目前已有約5成河津櫻綻放，六龜區梅花也盛開，交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天表示，歡迎民眾到區內景點走春，並自除夕起有機會索取每日限量新春賀歲紅包。

茂林國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，每年賞櫻熱門去處桃源區寶山里的櫻花公園，目前已有約5成河津櫻綻放，寶山二集團林道兩旁、寶山假日市集和寶山國小也種植許多山櫻花正陸續綻放中。

此外，高雄市六龜區寶來的「竹林休閒農業園區」梅園占地約200公頃，種植超過萬棵梅樹，農曆春節前夕，梅花也已開滿山谷近5成。

茂林國家風景區管理處表示，春節連假長達10天，民眾可趁假期安排到區內走春，賞櫻、賞梅、泡美人湯溫泉，還可品嚐部落風味美食，感受高屏山麓的自然生態與人文之美。

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此外，茂林國家風景區管理處今年也會發送新春賀歲紅包，從21日除夕起到茂管處新威、茂林、禮納里3處遊客中心，現場按讚「Fun心遊茂林」粉絲團，免費送「兔」飛猛進5元小紅包，每日限量送出50份，送完為止。

茂管處也首次推出AR互動濾鏡觀光體驗服務，有「溫泉與櫻花」、「紫斑蝶」兩款主題，融合AR濾鏡，讓民眾可透過科技方式與紫蝶互動及賞櫻；民眾僅須點選茂管處臉書（Facebook）粉絲專頁連結，即可線上遊玩體驗。（編輯：陳仁華）1120118