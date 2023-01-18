公托教保人員加薪 調薪差距將由政府定額補助

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）行政院拍板公共化托育教保服務人員今年加薪，準公托也適用，衛福部社家署今天說，調薪的薪資差距，原則由政府定額補助，業者若有需要可申請專案認定，2月份將與討論細節。

為了減輕家庭育兒負擔，並搶救少子化危機，政府補助私幼提供「準公共化」教保服務，2018年8月起上路至今。據衛生福利部社會及家庭署統計，截至去年11月底，全台加入準公共化的私立托嬰中心共889家。

行政院會去年10月27日通過教育部報告的「少子女化對策計畫調整規劃」，自今年起，公共化托育專業人員薪資，將由現行每月新台幣2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為3萬元至3.6萬元的最低薪資基準。

衛生福利部部長薛瑞元表示，衛福部已編列相關預算，要視執行細節來估算，不會用到「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」的錢。

加薪規劃引起業者憂心增加人事成本。衛生福利部社會及家庭署副署長張美美今天告訴中央社記者，調薪所產生的薪資差距部分，政府將補助，但托嬰業者可能還不夠清楚，昨天已經與地方政府、業者代表開會溝通討論，預計2月將再度開會，補助將追溯到今年1月1日。

張美美表示，原則上採定額補助，收托未滿10人補助新台幣20萬元，並依10人為一個級距，每次增加10萬元補助，收托人數80人以上則補助100萬元；若業者認為補助仍無法符合衛福部規定薪資，可申請專案認定，但須提供相關資料佐證，如服務年資、轉帳薪資、投保證明等，通過者可核實補助。

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此外，新竹市目前準公共托嬰中心共55家，卻有20家業者不續約、持觀望態度，將造成嚴重衝擊。張美美表示，經詢問新竹市社會局，業者除了不清楚調薪差距將由政府補助外，也對新竹市的評鑑制度有些意見，已請市府與業者好好溝通；暫無聽說其他縣市有類似情形。

據社家署統計，6都的準公共托嬰中心數量，從107年起多半呈現增加趨勢，但高雄市一度達到45家後，在110年減少為42家，111年又增加至44家。111年以新北市共187家最多，接著依序為台中市135家、台北市133家、桃園市102家、台南市85家、高雄市44家。（編輯：陳清芳）1120118