蔣萬安讚北一女樂旗隊是台灣之光 贈10萬元勉勵

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長蔣萬安今天至北一女慰勉樂儀旗隊，讚賞日前受邀代表台灣在美國玫瑰花車遊行的她們是真正台灣之光；蔣萬安並自爆高中時常在校門口等心儀女生下課。

北一女樂儀旗隊代表台灣在美國玫瑰花車遊行演出，日前載譽歸國，蔣萬安在今天結業式後與教育局長湯志民一同前往慰勉127名隊員，並致贈新台幣10萬元勉勵。

樂儀旗隊長路紹彤分享，剛得知受邀時大家興奮、緊張又備感壓力，雖然練習過程辛苦，但有市府、師長、學姊等的支持鼓勵，才能在課業之餘沒有後顧之憂專注練習，「謝謝我們一起堅持到現在，有了你們才有完美演出」，而每次開場前都有學姊呼喊校呼、幫忙加油，非常感動。

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蔣萬安表示，他過去都是穿著建中制服在北一女校門口「站崗」，再跟同學一起去補習，回憶滿滿，而今天終於可以大大方方走進北一女，感到很榮幸；而樂儀旗隊美麗動人演出獲得國內各界與國外友人的讚賞，是真正的台灣之光、台灣的驕傲。

蔣萬安並自爆，以前心儀的高中女生也是身著綠色制服，媒體追問在校門口「站崗」是不是在等女朋友，蔣萬安笑回「我求生慾很強」，而太太雖然不是北一女，但在蘭陽女中時也是樂儀隊的指揮，很高興有這樣的淵源，可以到北一女表達最大的支持。（編輯：李亨山）1120119