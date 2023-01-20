農曆春節假期長達10天 寵物出遊大挑戰

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）今年農曆春節假期有10天，不少民眾規劃帶著寵物趴趴走。帶寵物出門應注意包括用藥及飲食等，另外也要注意使用鍊繩或箱籠，以免寵物暴走丟失，甚至不小心傷人，得不償失。

農曆春節假期將屆，不忍毛小孩看家，又擔心送到寵物旅館而出現分離焦慮，越來越多人選擇帶毛孩子出遊，一起走春踏青享受旅行樂趣。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方告訴中央社記者，如果帶寵物出遊，飼主務必遵守動物友善公約，包括健康管理好、寵登疫苗不可少、上車牽繩戴口罩、衛生清潔有禮貌等。

「很多人認為毛小孩平常在家很乖、很聽話，」楊淑方說，「在外可能因為一些噪音或騷動，像是過年常見的煙火、爆竹等聲響，造成毛小孩受到驚嚇亂跑。」大家都不樂見寵物丟失或傷人，繫繩或使用箱籠是保護寵物，也是保護他人。

使用牽繩務必要注意，應檢查寵物是否有可能會掙脫項圈或胸背帶，最好能使用防暴衝的胸背帶，才能有效應對寵物受到驚嚇時的突發狀況，牽繩的一端要牢牢握在手中。

楊淑方強調，排泄物一定要隨手清除乾淨，不要造成其他人困擾，還有就是到寵物餐廳等密閉、室內空間，更要注意噪音不要影響他人。

各旅遊景點對寵物的規定也不同，楊淑方提醒，選擇寵物友善旅宿外，應事先確認景點是否開放寵物進入，以及若能進入的相關規定，才能避免到了現場才發現不開放寵物，或無法符合進入規定的掃興狀況發生。

此外，應備妥足量慢性病用藥，寵物用暈車藥也建議事先準備。楊淑方說，可不只是人會暈車，千萬別自己到藥房買藥給毛小孩吃，寵物用藥應事先經過獸醫評估。

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過年期間難免大魚大肉，其實很多香辛料對毛小孩來說都是毒藥。楊淑方指出，像是洋蔥、蔥、辣椒等對寵物來說都是致命食物；巧克力富含可可鹼及咖啡因，容易刺激動物的神經系統，身體也不易代謝，至於甜食、糖果中若含有「木醣醇」成分，都可能引發中毒，絕對不能一時心軟餵食。

動保處提醒，倘選擇把毛小孩送到旅館寄宿，切記事先確認是否具合格證照；如果民眾於路上發現疑似走失的寵物，可立即通報1959動物保護專線，並協助暫時安置寵物，以免寵物在路邊逃竄而發生危險。（編輯：陳清芳）1120120