花蓮東大門夜市火災區變身共融公園 增添歡笑聲

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮東大門夜市2019年6月3日凌晨發生火警，造成30多間攤位受損，花蓮縣府協助商家另闢空間重新營業，並將原本封閉的災區重新改建、擴建，成為休憩區及共融公園。

火災地點位在東大門夜市原住民一條街上，當時造成32攤位全毀、夜市上方陸橋受損，經縣府與攤商協調，受損攤位遷移至武器展示區旁重新營業。

花蓮縣府斥資新台幣4500萬元，在火災區域投入「陽光電城設施火災拆除及修坡與地景營造工程及共融公園設施改善工程」，將災區改造成共融式公園，原本因火災黑暗的攤販區，變成民眾可休息的區域，另一側則變成充滿歡笑聲的遊樂區。

家住花蓮市的高姓爸爸說，兒子現在5歲大，正值好動期，東大門共融公園成為假日固定行程，爬上爬下消耗孩子體力外，累了又能直接在東大門夜市覓食，非常方便。

花蓮縣府建設處長鄧子榆說，東大門共融公園利用原有斜坡，打造攀爬類遊具、滑梯等設施，也保留綠地種植台灣樹種，斜坡步道方便輪椅族通行，提供親子同樂及休息空間。

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設施設計為親子共遊，也有適合老年人遊憩的遮陽棚，但有民眾認為，設施沒有適合友善身心障礙者使用的，且無障礙坡道凹凸不平，不利於娃娃車及輪椅族使用。

對此，花蓮縣府指出，因受限地點坡度，有缺失部分將盡快改善，另鄰近太平洋公園也打造新的共融公園，以大型沙坑海盜船遊具為中心，還配置2至3個適合行動不便者使用的轉盤及鞦韆，也改善周邊路面、廁所設置，落實共融精神。（編輯：戴光育）1120122