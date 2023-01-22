春節團圓5技巧吃得健康 防年後體重「兔」飛猛進

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高雄市政府衛生局22日提供年節飲食5項技巧，防年後體重「兔」飛猛進、增加罹患肥胖等相關疾病風險，包含圍爐火鍋用新鮮蔬菜熬煮，取代味精也補充膳食纖維等。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市衛生局表示，過年是家人團圓相聚時光，但年菜多高油、高澱粉，一不留神易攝取過多熱量，提供年節飲食5項技巧，防年後體重「兔」飛猛進、增加罹患肥胖等相關疾病風險。

高雄市政府衛生局社區營養推廣中心今天透過新聞稿提醒，年假期間健康可沒跟著休假，年節飲食注意5項技巧，年菜健康吃、歡樂過兔年。

技巧一，全榖雜糧選擇原態食物。芋頭、南瓜、山藥等屬於全榖雜糧類的食物，含有豐富纖維，且食材易於烹煮變軟，牙口不佳的長輩也能食用，讓年節用餐更美味。

技巧二，豆魚蛋肉避免加工。優先選購新鮮豆腐、豆包、魚類與海鮮類、蛋類食材，取代高脂蹄膀、封肉等，並建議減少攝取煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸等食物，避免吃進不當添加物及增加罹患腸癌風險。

技巧三，添加蔬果補充纖維。春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，湯頭熬煮使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精，並選擇當季新鮮水果，取代糖果、糕餅等零食。各式蔬果含多種營養素及膳食纖維，是過年期間維持良好體重範圍的好幫手。

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技巧四，蒸煮搭配原味堅果。食材選擇清蒸、涼拌、水煮等烹調方式，降低油脂熱量，可選擇原味堅果（開心果、瓜子、花生、腰果等）補充好油，但須留意每天1湯匙的分量，可多和親朋好友分享。

技巧五，白開水取代含糖飲。過量攝取糖分與酒精會提高肥胖及代謝症候群等健康風險，年節期間仍是建議以白開水或原味乳（鮮奶、原味保久乳）取代含糖飲料與酒精性飲品為佳。（編輯：戴光育）1120122