台南永康連2天開出大樂透頭獎 兔年最旺

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）大年初二大樂透開獎結果揭曉，頭獎獎落高雄、台南、台北3縣市，由3名幸運兒均分新台幣1億元頭獎總獎金；台南市永康區大年初一、初二連2天開出大樂透頭獎，堪稱目前兔年春節財運最旺的地區。

今天大樂透頭獎1億元共3注中獎，每注各得獎金3333萬3333元，開出本期頭獎的3家投注站分別為高雄市鳳山區的「旺民興彩券行」、台南市永康區的「仟金喜彩券行」以及台北市士林區的「德瑋商行」。

今天開獎的第112000007期威力彩頭獎無人中獎，頭獎2.72億元累入次期，大年初五（26日）頭獎預估上看3.3億元。

大樂透加碼的春節大紅包獎項，本期開出的9個中獎號碼從小到大依序為07、23、29、38、39、40、43、46和49，民眾所購買的大樂透只要對中9個獎號中的任6個，就贏得春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

初二開獎結果，共送出36組100萬元，總中獎注數為42注，其中有30組為一注獨得100萬元，6組為2注均分，每注各得獎金50萬元。

台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共41家，其中有3家大年初一、初二都幸運開出春節大紅包獎項，包括南投縣竹山鎮的「大亨寶彩券行」、新北市新店區的「年年有餘投注站」以及新北市貢寮區的「皇德公益彩券投注站」；「大亨寶彩券行」也在今晚開出該店的第10注春節大紅包獎項。

高雄市苓雅區的「福祿彩券行」今天首度開出春節大紅包獎項，一口氣就開出2注，十分幸運。

曾在109年開出威力彩頭獎15.6億元的台北市大安區「彩盈寶彩券商行」，以及108年曾開出大樂透頭獎1億元的台中市西屯區「連連發商行」，今晚都幸運開出春節大紅包獎項。

大樂透春節大紅包加碼活動從小年夜（20日）起跑，統計至大年初二為止，已送出123組100萬元，相較於今年活動期間的加碼額度360組100萬元，目前已送出超過1/3的獎項，累計中獎注數已達142注，其中超過7成的幸運兒皆獨得百萬獎金。

春節大紅包剩餘組數還有237組，大年初三（24日）開獎的大樂透頭獎保證1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號。（編輯：張均懋）1120123