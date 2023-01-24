逛基隆廟口夜市合購刮刮樂 20多歲情侶中100萬元

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（中央社記者張璦台北24日電）春節期間不少民眾買刮刮樂試手氣，基隆市一間彩券行描述，一對20多歲情侶在基隆廟口逛夜市，用身上剩餘的錢合買一張「2000萬超級紅包」，幸運刮中新台幣100萬元，讓兩人直呼結婚基金有著落了。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。

台彩統計，截至22日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、132個100萬元。

台彩表示，根據基隆市仁愛區「喜相逢彩券行」描述，一對20多歲情侶大年初一前往基隆廟口逛夜市，經過廟口附近彩券行，兩人身上剛好都只剩1000元，於是合購了一張「2000萬超級紅包」，沒想到幸運刮中100萬元，情侶開心表示，結婚基金有著落了。

同時，台彩指出，根據新北市土城區「億大川商行」描述，一名年約30歲的男性，進店就指定購買2號的「2000萬超級紅包」並帶回家刮。男子後來回到店裡分享刮中100萬元的好消息，店家好奇詢問為什麼選2號，中獎人表示，數字2的英文發音就是「兔」，兔年當然要刮「Two」，雖然沒刮到賓士車，但這筆獎金也足夠買輛重機給自己。

此外，台彩表示，嘉義縣水上鄉「佳樂彩券行」說，一名年約40幾歲的男子，帶著與家人過年同樂一起刮的4張「2000萬超級紅包」到店內兌獎，前3張都有中小獎，最後一張兌獎時，響起的音樂特別不同，原來是刮中100萬元，吸引當時店內其他客人注意。

根據佳樂彩券行形容，眾人都很開心的恭喜這位幸運兒，紛紛表示親眼見證真的有百萬大獎、不是網路說的「葉佩雯」（業配文）；中獎人則說，會再帶著鞭炮回彩券行，分享喜悅。（編輯：楊蘭軒）1120124