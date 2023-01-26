多倫多新年藝術節 「台灣色」染布工藝展迎兔年

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加拿大「農曆新年藝術節」（LunarFest）2023年恢復實體活動，在大多倫多地區萬錦市Varley美術館前廣場豎立「原始之光」大燈籠，展出至2月底。（主辦單位加拿大亞裔活動協會提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年1月26日

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（中央社記者胡玉立多倫多25日專電）加拿大「農曆新年藝術節」今年恢復實體活動，Varley美術館前廣場立起「原始之光」大燈籠，並於1月28至29日與台灣工藝研究發展中心合作舉辦「台灣色」天然染布工藝展。

主辦方加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，「農曆新年藝術節」（LunarFest）每年邀集加拿大原住民、各族裔及國際藝術家一起過新年，讓農曆新年成為跨族裔競相參與的加拿大年度盛會，「我們以藝術和故事為媒介，將各社區拉攏在一起相互交流，用這種慶祝新年的方式打造加拿大式的年節傳統」。

2021年起，LunarFest在安大略省萬錦市Varley美術館前廣場推出「原始之光」（Lunar Lanterns of Indigenous Lights）大型燈籠展，將東岸原住民藝術家作品與亞洲傳統習俗相互連結。

今年的LunarFest「原始之光」大型燈籠展以「燃起想像」（Imagination Ignites）為主題，1月11日點燈，將持續展出至2月底。參展者除了6位加拿大東岸藝術家，主辦方也力邀台灣原住民藝術家阿瀨（Arucanglj Rusagelet）、瓦歷斯．拉拜（Walis Labai）提供作品參展。

主辦方今年還與台灣工藝研究發展中心合作，邀請知名染織藝術家陳景林等人共同策展「台灣色」 （Colours of Formosa），1月28至29日將在Varley美術館展出一系列天然染布工藝。

參展藝術家從四季氣候變化獲得啟發，自當地植物萃取色彩，揮灑人文風景。作品展現大自然季節色調，凸顯現代工藝師將日常染布轉化為藝術品的無限想像空間。

28日美術館內還有柿染體驗及手作紙雕，希望透過多元且富饒趣味的藝術創作工作坊，引領加拿大民眾迎接充滿活力的兔年。（編輯：林憬屏）1120126