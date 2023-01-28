國際商港水岸觀光愈來愈熱鬧 國人休閒更多元

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）政府推動「向海致敬」，近幾年積極在國際商港發展水岸觀光，港口不但愈來愈熱鬧，也提供國人休憩旅遊更多選擇。

基隆港新建完成的旅運大樓2022年已完成招商，預計今年第一季開幕，旅客不但可在商場內用餐、買伴手禮，還可到頂樓逛空中花園。

基隆港新建完成東3-4碼頭旅運中心規劃以伴手禮、休憩娛樂及必要的飲食服務為主，並以海景結合綠意為發想，在建物頂樓設置了空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，並以郵輪甲板視野景觀結合城市花園綠意。

日商三井集團在台中港投興建的第一期MITSUI OUTLET PARK在2018年12月開幕，第二期於2021年12月16日加入營運，台灣港務公司台中分公司後續辦理水岸休憩景點、遊艇碼頭、濱海主題園區招商，將可串連梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館。綠能博物館等沿線景點，逐步形成台中海港型觀光商圈。

台灣港務公司委託震大集團在台中港營運的海運發展學院園區，利用舊宿舍土地，與歐洲第二大的國際連鎖品牌「金鬱金香集團」（Golden Tulip Hotel）合作打造的國際級「震大金鬱金香酒店」，2022年11月已對外試營運，不僅是台中海線首家國際品牌酒店，可望為台中港區帶來更多元的觀光風貌。

高雄港愛河灣遊艇碼頭A區，已由亞果遊艇得標，2022年10月開始營運，提供87席遊艇泊位，遊艇碼頭B區已於2022年底啟動BOT招商。

安平遊艇碼頭A區已由亞果遊完成遊艇大街、61席遊艇泊位，2023年將在Villa區興建工程，同時新加坡悅榕集團投資度假飯店動工，2026年要完成公寓式酒店。

安平艇碼頭B區也由南仁湖育樂公司取得開發權，將開發商場、旅館、公寓式酒店，預計2023年動工2027至2031年陸續完工。

花蓮港正在整建14號碼頭倉庫，將規劃為東海岸文創倉庫市集，2022年11月底前，已完成跳島郵輪通關場域整建，提供萬噸級以下跳島郵輪服務。（編輯：陳清芳）1120128