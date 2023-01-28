武陵農場下雪了 民眾驚嘆一片銀白世界

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武陵農場27日晚上大約下了2小時瑞雪，28日山頭因為霧淞加上白雪，放眼望去，形成一片冰雪銀白世界。（武陵農場提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）武陵農場昨晚降下瑞雪，遊客今天一早驚嘆戶外成為一片銀白世界，還有殘雪積留在車身上，由於部分路段還有結冰，台中市警方呼籲開車上山遊客遇結冰路段應加掛雪鏈行駛。

武陵農場副場長胡發韜表示，昨晚農場大約下了2小時瑞雪，今天山頭因為霧淞加上白雪，放眼望去，形成一片冰雪銀白世界，部分殘雪還積留在停放戶外的汽車上，還有民眾利用殘雪堆了小雪人。

台中市警察局和平分局表示，昨晚在台7甲線45.7K附近開始飄雪，轄區員警今天一早沿著台7甲線巡視轄區道路狀況，並在與宜蘭交界處進行交管，所幸沿途路況良好。

警方指出，台7甲線近宜蘭交界處「思源埡口」一眼望去，一片霧茫茫的山林覆蓋白雪，提醒遊客小心慢行。

和平分局呼籲民眾，上山前請先蒐集相關管制措施及路況資訊，進入山區前應檢查車況、加滿油，行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如有下雪請加掛雪鏈行駛，務必減速慢行以免打滑。（編輯：黃世雅）1120128

台7甲線45.7K附近27日晚上飄雪，台中市警察局和平分局員警28日在與宜蘭交界處進行交管，呼籲遊客上山在結冰處需加掛雪鏈行駛避免打滑。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月28日