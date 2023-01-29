大樂透1注獨得3.31億 百萬大紅包開出42組

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）春節假期來到最後一天，大樂透今天在台東市「億來發彩券行」開出1注獨得新台幣3.31億元；加開的春節大紅包則開出42組100萬元，共有62注幸運中獎，其中有25組為單注中獎獨得100萬元，以及14組2注均分及3組3注均分。

台彩公司指出，第112015期大樂透頭獎在今天晚上順利開出，中獎號碼為27、02、09、15、08、31，特別號42，為1注獨得3.31億元，幸運開出頭獎的投注站，為台東縣台東市的「億來發彩券行」。

春節期間加開的春節大紅包，本期中獎號碼為04、05、08、09、10、11、24、29、48，共開出42組100萬元，共62注幸運中獎，其中25組為單注中獎，每注獨得100萬元獎金，14組為2注均分，每注各分獎金50萬元，其餘3組由3注均分，每注各得33萬3333元獎金。

台彩表示，這期售出春節大紅包中獎彩券的投注站多達62家，其中包括南投縣竹山鎮「大亨寶彩券行」，在今年初一、初二各開出1注春節大紅包獎項，今晚又開出1注，光今年10天假期內就已開出3次，且該店自103年以來累計已開出11次大紅包，每次都是獨得100萬元。

另外，還有3家投注站在今年春節第2度開出大紅包獎項，包括高雄市鹽埕區「拼了彩券行」，在今年大年初一即開出1注大紅包；台北市文山區的「來億發彩券商行」、新北市土城區的「一之發彩券行」，則都在今年初二開出過1注春節大紅包，今晚再開出1注。

還有花蓮縣花蓮市的「金多寶投注站」，曾在107年開出16.5億元的威力彩頭獎，今晚是首度開出大紅包；宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」在104年到111年間已開出10注大紅包，今天是第11度開出大紅包獎項。

台彩表示，大樂透春節加碼活動從1月20日小年夜開始連續開獎17天，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計到今晚為止，累計已送出281組100萬元，共345名幸運兒中獎，其中有221人獨得獎金100萬元。

台彩說明，360組春節大紅包獎項目前只剩下79組，在明天開工日，大樂透還將繼續加開9個春節大紅包獎號，此外已連摃3期的威力彩也將在明晚開獎，頭獎預估上看3.7億元。（編輯：楊凱翔）1120129