駐關島辦事處捐平板電腦 提升帛琉學生數位學習力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）駐關島辦事處、關島總督府和帛琉駐關島總領事館今天合辦捐贈典禮，駐關島辦事處長陳盈連向關島大學的帛琉學生捐贈5台iPad平板電腦，希望協助提升學生的數位學習能力。

駐關島辦事處今天發布新聞稿，陳盈連在捐贈典禮上致詞表示，駐關島辦事處在引介台商宏匯集團捐贈24台華碩（ASUS）筆記型電腦供關島大學「亞太研究中心」（Asia Pacific Studies Center）辦理華語文教學巡迴計畫後，這次捐贈5台iPad平板電腦嘉惠在關島大學（University of Guam）進修的帛琉學子。

陳盈連說，和關島大學簽有瞭解備忘錄的台灣文學館及台東大學計劃今年5月訪問關島合辦首屆「台灣—關島南島國際文學暨藝術展」，期盼未來台灣與關島高等教育及原民合作能更上層樓。

新聞稿表示，關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）、副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）、帛琉副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）、帛琉駐關島總領事荷塞（Adelina "Enna" K. Jose）、關島大學自然暨應用科學院長尤丁（Lee S. Yudin）及關島大學亞太區大學聯盟資深聯絡副主任劉正宏都出席捐贈典禮，見證三邊的夥伴關係。

古蕾露感謝駐關島辦事處自2020年10月復處之後積極深化台關友好關係，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐贈20萬片醫療用口罩、900份防疫包及4台熱像體溫顯示儀協助關島抗疫，已成為關島最活躍的領事團成員。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

席嫵杜說，台灣及帛琉同屬南島民族，緊密邦誼已邁向第24年，每年台灣外交部及國際合作發展基金會獎學金的帛琉受獎生均返帛琉嘉惠鄉梓。本次駐關島辦事處捐贈平板電腦協助在關島大學深造的帛琉莘莘學子，再度展現台帛南島手足之情。

尤丁則感謝陳盈連協助促成總統府國策顧問楊信捐贈60萬美元供關島大學成立「亞太研究中心」，讓在關島大學求學的密克羅尼西亞地區學子可赴台深造。（編輯：郭中翰）1120130