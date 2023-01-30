白蟻蓋蟻道搜尋食物 堅固的秘訣是糞便

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）白蟻蓋出掩體通道來搜尋、搬運食物，中興大學昆蟲系研究團隊觀察3種白蟻，採集蟻道了解內含材質，解密白蟻會蓋出適應不同覓食需求的蟻道，蟻道堅固的關鍵在白蟻的糞便。

中興大學今天發布新聞稿，昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，解密白蟻如何蓋出蟻道來搜尋、搬運食物。中興大學昆蟲學系學生陳柏曄找出3種白蟻在樹上蓋的通道，有台灣家白蟻、高砂象白蟻、台灣土白蟻，觀察牠們如何修補通道，採集蟻道進行高溫燃燒，了解內含有機質與無機質的比例。

團隊成員邱俊禕，現職泰國清邁大學昆蟲學與植物病理學系，他表示，不同的白蟻各自擁有偏好的食物來源，影響牠們的建築行為與使用的材料。

邱俊禕說，要蓋出堅固的蟻道，必須使用有機質作為材料，例如咀嚼過的木材或使用白蟻的糞便、唾液當作黏著劑；若是無機質，例如土壤比例較高，結構物就會比較脆弱。

3種白蟻中以高砂象白蟻蓋出的蟻道最堅固。牠們以木材為食物，找到適合的木材後就會盤踞在內，因此需要在木材中蓋出堅固的蟻道，蟻道中所含的有機質成分也較高。高砂象白蟻的蟻道樣本，有機質含量比例皆落在90％以上。

台灣土白蟻的食物來源較隨機，牠們尋找枯枝落葉，吃完一攤就再去找下一攤，不需要蓋出太耐久的蟻道。土白蟻會在地下培養真菌，作為食物，夏季時地表上偶爾可採集到的雞肉絲菇，就是土白蟻種出來的「作物」。

土白蟻糞便是用來養菌的「重要戰略物資」，不能輕易用來作為建材，牠們只會使用土壤，蓋出不太堅固的蟻道，實驗發現土白蟻的蟻道僅有不到10％為有機質。

台灣家白蟻以木材為食物，蓋出的蟻道強度恰好介於上述2種白蟻之間，有機質的成分變化較大，落在10％到90％之間，顯示台灣家白蟻具有就地取材、適應不同環境的特性。民眾在家中常見的蟻道，大多是家白蟻的傑作。

社會性昆蟲具有獨特的生存智慧，這個研究證實白蟻僅利用土壤與木材，改變建材比例與建築工序就能改變通道的特性，適應不同的覓食需求，研究成果刊登在國際期刊環境昆蟲學雜誌（Environmental Entomology）。（編輯：郭諭儒）1120130