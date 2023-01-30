輸中食品補件審查 通過率不到1成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）台灣去年底不少食品遭中國暫停進口，有意願且已補件者仍有211件處於暫停進口狀態，衛福部食藥署今天表示，昨天接獲中國海關總署通知，共20件審查過關，補件通過率不到1成。

中國海關總署去年12月以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高粱、台灣啤酒等進口。中國大陸國台辦昨天宣布，金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。

食藥署食品組副組長鄭維智今天下午接受媒體聯訪時表示，食藥署是在昨天下午接到中國通知，這次共計63件符合要求，其中取得在華註冊編號及恢復註冊合計26件，包含20件為補件後恢復，有乾果類、保健食品類、糕餅麵包等，另外6件是新增審查合格產品。

其餘37件是變更資訊，鄭維智說明，這類食品之前就是有效註冊，只是有資料需變更，基本上沒有出現影響。昨天收到中國通知，包含通過及未通過名單，雖有提供不符合資訊，但不符合原因沒有非常明確，暫未再去函詢問訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據食藥署統計數據，中國海關總署註冊網頁顯示台灣食品輸銷中國核准情形，有效可出口到中國的業者僅879件，有意願且已補件者仍有211件處於暫停進口狀態，最新申請恢復補件20件，補件通過率不到1成。

鄭維智表示，由於業者昨天才收到訊息，補件未通過業者應該還在評估中。從去年起輸中食品業者遇到暫停進口問題，若輸入困境難解，就會影響再度申請意願，這部分將由業者自行考量，如果業者有需要幫助，食藥署將以最快速度輔導送件。（編輯：張雅淨）1120130