鹽水蜂炮2/4登場 掃QR Code輕鬆掌握神轎位置

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台南市長黃偉哲31日在鹽水武廟宣布鹽水蜂炮2月4日登場，消防局人員示範標準安全穿著及配備。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月31日

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（中央社記者張榮祥台南31日電）聞名國內外的台南鹽水蜂炮，預定2月4日神轎遶境啟炮，2月5日元宵夜達到最高潮，當晚遶境路線有5條，遊客只要掃描QR Code，就可輕鬆掌握不同路線神轎即時位置，不用人潮中尋尋覓覓。

台南市長黃偉哲今天在鹽水武廟宣布鹽水蜂炮2月4日登場，如同以往，神轎遶境2天，首日在偏郊，元宵夜是最高潮，神轎進入鹽水鬧區，4座主炮城2月5日晚上將在鹽水國中操場施放。

黃偉哲除介紹鹽水蜂炮特色外，也強調安全是最重要考量，台南市消防局人員更示範標準安全穿著及配備，並展示消防局製發「炮城檢查合格標誌」，以提供遊客辨識。

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每年鹽水蜂炮祭典，遊客擠爆，今年元宵夜神轎遶境將分為A、B、C、D、E共5條路線，透過GPS定位，遊客只要掃描QR Code，就可掌握不同路線神轎即時位置，輕鬆參與遶境活動。

台南市政府發布新聞稿指出，遊客參與鹽水蜂炮，必須穿戴完整防護裝備，在體驗犁蜂炮過程中，選擇申請設置及檢查合格標誌的炮城，且保持3至5公尺距離，以維護自身安全。（編輯：陳仁華）1120131