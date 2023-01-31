嘉義林管處紅外線自動相機監測 保育物種繽紛入鏡

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）林務局嘉義林管處在轄區林地設30台紅外線自動相機長期監測哺乳動物族群，去年保育類物種如台灣黑熊、台灣野山羊、黃喉貂、穿山甲都入鏡，顯現台灣中南部山林野生動物豐富生態。

嘉義林管處今天告訴中央社記者，在轄區內共架設30台紅外線自動相機，包括鹿林山野生動物重要棲息環境6台及塔山野生動物重要棲息環境4台相機，記錄轄區林地野生動物生態。

嘉義林管處表示，去年記錄了很多保育類物種，包括台灣黑熊、台灣野山羊、黃喉貂、穿山甲、食蟹獴、麝香貓等，也拍攝到不少地面活動的鳥類，如藍腹鷴、翠翼鳩、帝雉等。

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嘉義林管處指出，最常拍攝到的動物包括山羌、水鹿、台灣獼猴、鼬獾，從記錄到的影像可反映出中南部山林野生動物的豐富生態。

不過，嘉義林管處強調，紅外線自動相機拍到最多的動物其實是人，很多人很好奇，常去觸摸相機，導致原本設定的角度跑掉，捕捉不到動物身影，往年也曾發生相機被偷情形，請民眾在野外看見紅外線自動相機，僅遠觀就好，切勿翻動。（編輯：陳仁華）1120131