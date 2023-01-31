台灣燈會在台北 捷運公車可直達、9停車場漲價

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）台北市交通局今公布「2023台灣燈會在台北」最新交通疏導及管制措施，3線捷運、2線接駁車及107線公車直達展區，公有停車費率調漲為每小時新台幣50至60元等。

交通局表示，「2023台灣燈會在台北」於2月5日至19日舉行，預期將吸引大量人潮，呼籲「搭捷運、坐公車、不開車」。

交通局指出，3線捷運、2線接駁車及107線公車密集班次，可直達展區。中央展區及源展區可搭乘捷運藍線至國父紀念館站，光展區可搭乘捷運藍線至忠孝敦化站及忠孝復興站（含棕線），未來展區可搭乘捷運藍線至市政府站或捷運紅線至台北101/世貿站；在捷運綠線及台鐵松山站設有燈會2號線接駁公車直達。

交通局說，展區周邊計有107線公車可抵達忠孝東路4段、光復南路、仁愛路4段及信義商圈；另外，特別規劃2線燈會接駁車，燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線由松山車站接駁至展區，共有25輛電動低地板公車，尖峰5至10分鐘一班。

另外，展區停車位少，為降低周邊交通衝擊，9處公有停車場配合於2月1至19日平日晚間5時至10時及假日上午10時至晚間10時調漲費率為每小時50至60元，包含府前廣場、松壽廣場、信義廣場、市民大道（復敦段）、市民大道（敦延段）、市民大道（延吉段）、僑安地下、松山高中及忠信廣場停車場。

而外縣市遊客可善用外圍停車場停車，再轉捷運至展區，如木柵動物園河川高灘地堤外停車場、南港展覽館停車場等。

其他管制措施包含逸仙路逢週六日晚間5時至11時作為徒步區，9公車路線改道；國父紀念館、市政府及香堤大道周邊人行道禁騎自行車；非往展區車輛建議改道行駛其他幹道，如新生南北路、建國南北路、南京東路、八德路、市民大道、和平東西路等。

交通局並表示，彈性封閉光復南路（仁愛－忠孝）往北外側1～2線車道、忠孝東路（光復－逸仙）往東外側1～2線車道、仁愛路（逸仙－光復）北側慢車道，保留內側車道供車輛通行，仁愛路東往西快車道及公車專用道開放一般車輛及機慢車行駛。

而光復南路（仁愛－忠孝）原規劃2處大客車下客區，如因人車潮眾多封閉車道時，改至大巨蛋（光復南路）上下客區臨停；光復南路與光復南路290巷口往南禁止左轉。

交通局指出，展區周邊若車流壅塞，機動實施外圍管制，包含忠孝基隆路口平面車道禁止往南、忠孝東路5段22巷口禁止往南、松仁松高路口禁止往西、信義松智路口禁止往北、信義市府路口禁止往北、忠孝敦化路口禁止往東、市民光復南路口禁止往南。

以及信義快速道路往市府方向僅大客車、計程車專用車道開放通行，其餘車輛僅能右行信義路、松德路；環東大道下基隆路匝道僅開放內（左）側車道，外（右）側車道管制。

交通局說，以上管制路段開放救護車、大客車、接駁車及當地居民車輛通行。（編輯：方沛清）1120131