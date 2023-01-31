高中生4度就醫才驗出流感 釀腦炎進加護病房

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）衛福部疾管署今天下午公布國內新增4例流感併發重症病例，其中1名沒有潛在疾病的高中生，4度就醫才驗出流感，因為流感病毒引發的腦炎、意識改變，一度進加護病房搶救。

農曆春節連假期間，流感通報人數增加一倍，社區流感病毒活動持續上升，據疾管署資料，國內新增4例流感併發重症病例，發病日介於1月15日至24日，分別為3例男性、1例女性，均未接種本季流感疫苗，其中3例具潛在病史，3例為A型H3N2及1例A未分型。

疾管署副署長莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，今天新增較年輕的流感重症個案，是1名10多歲男性高中生，本身沒有潛在病史，自1月17日起出現發燒症狀，曾到診所就醫，隔天持續高燒，19日症狀未改善，出現頭暈、腹瀉症狀，晚間急診就醫，開立藥物，返家休息。

莊人祥說，個案20日持續頭暈，甚至出現說話遲鈍、行動僵硬，再次就醫，一度返家，但開始意識改變、嗜睡，送往急診，前3次就醫流感或COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩皆陰性，直到第4次就醫才驗出流感陽性。

莊人祥表示，由於個案出現無法行走狀況，醫院懷疑急性腦脊隨炎，當天安排住院治療，研判為因流感病毒引發的腦炎，21日轉加護病房，給予流感抗病毒藥物等治療，所幸症狀好轉，23日轉入普通病房。

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莊人祥說，流感快篩準確度只有6至8成，換句話說，約有2至4成可能出現篩不出來的風險，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署監測資料顯示，上週春節連假期間急診類流感就診人次逾1萬9400人次，較過去數週明顯上升，本流感季自去年10月1日至今年1月30日流感併發重症病例累計27例，96%未接種本季流感疫苗，67%具慢性病史；其中死亡4例，均為65歲以上具慢性病史長者，且均未接種本季流感疫苗。（編輯：唐聲揚）1120131