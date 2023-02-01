各地天氣晴朗穩定 留意日夜溫差大

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（中央社台北1日電）氣象局表示，今天各地天氣晴朗穩定，白天氣溫持續回升，北部及東半部高溫攝氏22到25度，中南部高溫26到28度，高屏內陸地區有機會來到30度左右，西半部日夜溫差大。

中央氣象局表示，今天清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍低，西半部及宜蘭低溫11到13度，花東低溫15、16度，竹苗地區依舊有局部6度左右的低溫出現。

天氣方面，各地晴朗穩定，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。

另外，清晨西半部地區易有局部霧影響能見度，行車用路注意安全；晚起馬祖將有較強陣風，海邊活動注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊，今天白天環境風場東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，污染物稍易累積，晚起東北季風增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，仍有利污染物累積。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張雅淨）1120201