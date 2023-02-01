競逐下一個傳奇 全球中央細數新創玩家

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（中央社台北1日電）疫情、俄烏戰爭與通膨持續衝擊全球經濟，科技業裁員噩耗不斷，在這個充滿考驗的試煉之年，大起大落的故事正是許多新創公司的縮影。《全球中央》2月號封面故事〈新創下一站〉細說全球各大新創中心的崛起與傳奇。

艱難的時局常會激發創新的火花，像是IBM、微軟和蘋果公司都是經濟衰退期間創立的，新創前景也關乎一國經濟能否振衰起敝或脫胎換骨。正因為如此，各國政府都在努力營造出對創業者更有利的環境。

在矽谷，新創募資熱度明顯受到不景氣的影響，但創業者始終抱持樂觀的態度，因為他們把每一次的下坡看作是又一次的淬鍊，存活下來的可能是引領趨勢的傳奇企業。

柏林，一個沒有傳統產業包袱的城市，年輕人趨之若鶩，近年躍居歐洲最受投資者青睞的新創城市。不過，劇增的能源成本卻也讓柏林新創圈充滿未知數。

大疫之後，創業家與高階人才勇闖新加坡，這裡擁有東南亞將近一半的「獨角獸」公司。根據最新的報告，新加坡已超過矽谷，成為全球最受新創人才青睞的地方。

封面故事〈新創下一站〉細說沉潛等待傳奇的矽谷、機會多但陣亡率也高的柏林、新創生機蓬勃的新加坡、韓國駱駝新創異軍突起等，並專訪破解深偽換臉、搶攻驗證商機的台灣業者李紀廣等。

欣賞舞台喜劇、脫口秀成為時下熱門的娛樂活動，喜劇演員透過揶揄或是好笑的段子批判政治時事，受到觀眾追捧，開懷大笑之餘，達到釋放壓力的效果。

這股嘲諷政治的風潮在印尼和泰國方興未艾；反觀在土耳其，諷刺當權者好似在剃刀邊緣，電視不再有幽默政治的喜劇；在中國，演出文本必須經過「劇本庫」嚴格審批，這樣的脫口秀又有多少發揮空間？

專題〈嘲諷政治SHOW〉深入報導脫口秀在不同國家有不同命運外，也反思喜劇演員如何看待鄉民出征、歷久不衰的法國諷刺漫畫、對文化宣戰的巴西前總統波索納洛以及專訪為台灣喜劇鋪路的謝政豪。

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本期〈看世界〉一起欣賞普利茲克建築獎得主如何玩轉空間，展現建築之美。包括動感閃耀的洛杉磯迪士尼音樂廳、沉浸幾何光影的美國國家藝廊東廂、有火箭塔樓的荷蘭柏恩芳坦博物館、無空調自然風的舊金山聯邦大廈、老舊磚瓦砌出的寧波博物館、建築外翻的倫敦勞合社大樓與東京聖瑪麗亞大教堂。

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