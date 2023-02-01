吳德榮：白天回溫晴朗 未來一週北台灣易有短暫雨

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天起乾冷空氣持續減弱，各地晴朗穩定；未來一週無強冷空氣，但天氣變化快速，北台灣易有短暫雨。

根據中央氣象局網站，今天凌晨平地最低溫為苗栗縣頭屋鄉攝氏5.7度，其次為新竹縣峨眉鄉5.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起乾冷空氣持續減弱，各地晴朗穩定，在陽光下溫暖舒適，夜晚偏涼，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣，但北台灣天氣變化頻仍。明天東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南天氣晴朗穩定；北台灣稍轉涼，中南部白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮說，3日東北風減弱，北台灣氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定。

吳德榮表示，4日鋒面雲系移入，北台灣稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨；5日白天起雲系減弱、北移，降雨減緩，氣溫略升；6日鋒面雲系再度移入，中部以北轉有局部雨；7日雲系減弱、遠離，天氣好轉，氣溫略升。（編輯：張雅淨）1120201