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台南元宵兩大盛事之一 聖母廟鞭春牛4日登場

2023/2/1 11:31（2/1 11:41 更新）
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台南元宵有兩大盛事，北方有鹽水蜂炮，南方有聖母廟鞭春牛及高空煙火秀，正統鹿耳門聖母廟1日宣布鞭春牛相關活動4日登場。中央社記者張榮祥台南攝 112年2月1日
台南元宵有兩大盛事，北方有鹽水蜂炮，南方有聖母廟鞭春牛及高空煙火秀，正統鹿耳門聖母廟1日宣布鞭春牛相關活動4日登場。中央社記者張榮祥台南攝 112年2月1日
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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市正統鹿耳門聖母廟今天宣布，「迓春牛暨高空煙火、炸蜂炮民俗文化嘉年華」4日登場；這是聖母廟年度重頭戲，也是台南元宵節兩大盛事之一。

台南元宵有兩大盛事，北方有鹽水蜂炮，南方有聖母廟鞭春牛及高空煙火秀，鹽水蜂炮已敲定4日神轎遶境啟炮，當天是農曆「立春」，聖母廟今天也宣布鞭春牛相關活動4日登場。

台南市長黃偉哲今天出席聖母廟記者會表示，每年農曆春節熱鬧氛圍將持續到元宵節，鹽水蜂炮和聖母廟鞭春牛熱鬧非凡；聖母廟不只鞭春牛、迎春牛，還有高空煙火等活動，讓更多人了解宗教文化禮俗意義。

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台南市政府發布新聞稿指出，聖母廟元宵迎春系列活動已有30多年歷史，過去兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消鞭春牛等活動，今年恢復辦理，更有迓春牛遊行、民俗陣頭表演、九門大型蜂炮施放及高空煙火秀，延續過年氣氛。

聖母廟鞭春牛相關活動，預定4日下午2時至晚上11時30分，廟方臉書（facebook）粉絲專頁已公布活動詳情及交通管制路線圖，遊客必須做好安全及眼睛防護，以維自身安全。（編輯：黃世雅）1120201

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黃偉哲
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