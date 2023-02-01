世新熱血教師葉基固 把週會變成學生展演舞台

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（中央社記者陳至中台北1日電）世新大學廣電系主任葉基固是學生眼中的熱血教師，他積極轉變系上活動，把原本教條式的週會變成師生創作舞台，也推廣匯流數位媒體，讓學生畢展作品多達14種。

世新大學今天發出新聞稿，廣電系主任葉基固在世新服務邁入第13年，是系上的靈魂人物，他把教條式的大學系週會事項布達結合師生表演，讓學生多了一處展現的舞台。

「如果參加系週會只是為了不要操行被扣一分，那怎麼讓同學心甘情願的走進大禮堂？」葉基固將週會改成表演音樂會形式，學生不再只是枯坐台下聽講，既是觀賞者也是表演者。

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葉基固也在廣播、電視、電影3組的課程中規劃與畢業專題，匯流數位媒體新趨勢，讓廣電系畢業展的作品總類更已多達14種，希望將影音創作的任何可能，都匯集在一起，每一年都不斷挑戰新的模式。

葉基固鼓勵學生完成作品後，不要只放在硬碟中，而要走出教室，參加海內外影展。他認為，創作就要有冒險精神，尋求成長空間和可能性。他相信廣電系最重要的就是「說故事的人」，勉勵年輕學子揮灑創意，勇敢走出舒適圈，創造意想不到的收穫。（編輯：郭諭儒）1120201