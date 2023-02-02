疫後新玩法 跟著色彩遊廣島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本廣島縣觀光聯盟表示，每年3月下旬至4月上旬，廣島市內將被櫻花點綴成粉紅色，4大賞櫻名所包含「和平紀念公園」（圖）、「縮景園」、「比治山公園」及「廣島縣綠化中心」。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）疫後旅遊多了不少新玩法，日本HIT廣島縣觀光聯盟今天介紹「跟著色彩旅行」玩廣島，不論是追粉色櫻花、欣賞湛藍大海、造訪純白大理石打造的未來心之丘等，都具有特色。

日本HIT廣島縣觀光聯盟發布新聞稿表示，每年的3月下旬至4月上旬，廣島市內將被櫻花點綴成粉紅色，4大賞櫻名所包含和平紀念公園、縮景園、比治山公園及廣島縣綠化中心。

HIT廣島縣觀光聯盟說，和平紀念公園是獲得米其林2星級評價的旅遊景點，近300株染井吉野櫻沿著河堤綻放，特顯詩意，晚上的浪漫夜櫻更是看點之一。

縮景園可欣賞山川造景庭園的雄偉絕美；內有多座美術館及圖書館的比治山公園，到了春天近1300株櫻花盛開，是充滿藝術氣息的賞櫻名勝；廣島縣綠化中心擁有125公頃大的森林，約60種以上品種的櫻花先後綻放，整個櫻花季都有花可賞。

HIT廣島縣觀光聯盟指出，廣島的尾道是旅日作家張維中的最愛，廣島縣尾道市鄰近瀨戶內海，保有昭和氣息的街道，素來有「文學之城」及「電影之城」的美譽。

HIT廣島縣觀光聯盟說，最廣為人知的「瀨戶內島波海道」自行車道，是世界知名自行車勝地，生口島是島波海道由北往南行經的第3座島嶼，有多處必訪的網美景點，如色彩鮮艷的耕三寺、純白世界的未來心之丘。

其中耕三寺是為日本政府指定的國寶級寺院，也有「西日之光」的美譽，也被稱為「母親寺」，五彩繽紛的寺院中，複刻了京都、奈良及日光等許多日本國寶級建築物。

另外，HIT廣島縣觀光聯盟指出，尾道同時以日本第一的國產檸檬產地著稱，各式檸檬料理是當地才吃得到的特色美食，其中檸檬火鍋將切片的檸檬整齊排列在塞滿了海鮮及蔬菜的火鍋上，讓檸檬的酸味增添層次感。（編輯：管中維）1120202