1月下旬寒流農損累計逾7000萬元 高接梨穗最傷

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會更新受1月下旬寒流影響造成的農損統計，截至2日傍晚5時，彙整各地方政府查報資料累計損失新台幣7326萬元，地方政府以台中市損失最多，作物以高接梨穗損失5560.9萬元最傷。

農委會統計各縣市受損顯示，台中市損失5046萬元，占全台累計損失7326萬元的69%，最多；其次是嘉義縣損失1220萬元，占17%；再者是苗栗縣損失546萬元，占7%，排第三。

另外，雲林縣損失237萬元，占3%；新竹縣損失130萬元，占2%；以及高雄市損失126萬元、占2%。

農產損失方面，累計損失7166萬元，農作物被害面積1944公頃，損害程度24%，換算無收穫面積473公頃。受損作物主要為高接梨穗，被害面積817公頃，損害程度31%，換算無收穫面積255公頃，損失金額5560.9萬元。

其次為硬質玉米損失1224.9萬元，還有枇杷損失161.6萬元、洋香瓜損失56萬元及香瓜損失53萬元。

另外，漁產損失累計160萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚。相關農損，農委會持續彙整中。（編輯：戴光育）1120202