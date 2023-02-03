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王國材：歡迎兩岸人民交流 恢復直航點密集討論中

2023/2/3 12:33
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中國大陸日前拋出恢復兩岸航線正常運營的建議，並提出恢復16個直航航點。交通部長王國材今天表示，歡迎兩岸人民觀光交流，有關恢復16個直航點，已密集討論中。

王國材今天出席觀光局在圓山大飯店舉行的「2023年觀光節慶祝大會頒獎典禮」。

王國材會後接受媒體聯訪，針對中國大陸提出恢復兩岸16個直航點議題，王國材說，交通部的態度是歡迎兩岸人民觀光交流。

王國材說，疫情前兩岸的大陸航點有51個，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，維持北京、上海、廈門、成都4個航點，中國大陸提出恢復包括廣州、南京、重慶等16個航點。

王國材表示，目前正與陸委會、衛福部密集討論中，現在的想法是，現有4個營運中的兩岸直航點，搭載率都在5成以下，若再開放16個航點，運量是否足夠支撐，民航局會再與航空公司討論。

王國材也提到中國大陸的疫情考量，他說，很多人會擔心疫情，不一定願意現在搭機，另外除了航點增加外，兩岸觀光簽證也都一起評估，評估妥善就會開放。（編輯：陳政偉）1120203

#王國材
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