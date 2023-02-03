清明5天連假離島機位 2/6上午9時開訂

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今年清明節假期自4月1日至5日共有5天連假。交通部民用航空局今天宣布，離島管制航線機位6日上午9時起開放訂位。

民航局發布新聞稿，清明節有5天連假，航空疏運期為3月31日至4月6日，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1452架次，共15萬2242個座位數，2月6日上午9時起開放訂位。

民航局說，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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民航局統計各航線運能，澎湖航線740架次、7萬9482個座位數；金門航線512架次、5萬9048個座位數；馬祖航線200架次、1萬3712個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，今年清明節連假，尖峰時段3月31日至4月3日台灣出發往離島方向，及4月3日至6日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。（編輯：管中維）1120203