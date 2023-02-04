黃偉哲提南高屏齊抗旱 陳其邁籲建水資源調度平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）南部水情吃緊，針對台南市長黃偉哲昨天建議南高屏合作推動水資源政策，高雄市長陳其邁今天表示，已向行政院建議組成水資源調度聯合平台，盼大家彼此奧援調度開發。

南台灣水情吃緊，台南市長黃偉哲昨天表示，台南有水庫，高雄有水源但無水庫，屏東水源更充沛，期盼南高屏合作推動水資源政策，有效舒緩南部用水問題。對此，陳其邁今天上午慰訪鹽埕社會福利服務中心，會前接受媒體聯訪表示，這是區域共好概念，已向行政院建議組成水資源調度聯合平台，希望大家彼此奧援，互相調度開發水資源。

陳其邁指出，這個是區域共好概念，前幾天在行政院時已跟院長、經濟部和水利署建議組成水資源調度的聯合平台，解決包括水資源的互相調度和開發，希望大家彼此奧援。

陳其邁說，去年支援台南自來水再加甲仙攔河堰過去南化水庫的水，大概有2億噸。且高雄同步也在施作伏流水井，讓儲備量能達到70到80萬噸的水。但伏流水雖也隨著地面水減少而減少，市府一方面也加緊從高屏溪攔河堰下游，再取水回來鳳山淨水場和澄清湖，用各種多元調度方案紓困。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁表示，希望屏東、高雄、台南水資源的開發、管理與使用能更靈活，來確保南部地區供水問題，尤其是一些連通管或水資源的開發，其實都還有很多努力空間。面對極端氣候的挑戰，影響的不只水資源，還有農業、其他民生等。

他也提到，像蓮霧產量消長也是極端氣候引起，溫度上升會造成病蟲害，所以這個部分在行政院也提醒說以後這種災害認定、天災的預防因應準備，其實都要做大幅度調整，最重要的是地方政府要更有效率，超前部署，讓城市更具有韌性，才能因應這些極端氣候的挑戰。（編輯：謝雅竹）1120204