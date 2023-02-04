花蓮3處社會住宅陸續發包 最快115年完工

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）內政部營建署在花蓮推動3處社會住宅，其中「美崙安居」及「中美好室」已完成統包發包，可提供1至3房類型共500多戶，最快民國115年完工；另1案為國統飯店改建，仍在規劃中。

根據國家住宅及都市更新中心資料，「中美好室」位於中美七街及中美五街25巷間，規劃126戶，一樓設有開放空間，設置店鋪及日照中心，新建統包工程決標金額為新台幣6億3100餘萬元，預計115年完工。

「美崙安居」位於球崙二路與華泰街與華民街口，規劃425戶社宅，一樓有設置店鋪及托嬰中心，統包工程決標金額約23億，預計116年完工。

第3處社宅「北昌安居」位於吉安鄉的原公教會館，曾委外由國統飯店營運，教育部收回後閒置10多年。行政院東部聯合服務中心指出，目前已移交給住都中心管理，朝社會住宅方向規劃。

東服中心指出，社宅只租不賣，租金會比市價低，以「美崙安居」及「中美好室」為例，套房、2房及3房的租金價格落在6000多元到1萬8000元之間。（編輯：孫承武）1120204