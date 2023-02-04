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美國人工淚液產品細菌感染 食藥署：未輸入台灣

2023/2/4 14:09（2/4 14:25 更新）
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美國FDA近日示警一款非處方人工淚液EzriCare，發現有「細菌群聚感染案例」。（圖取自EzriCare網頁ezricare-info.com）
美國FDA近日示警一款非處方人工淚液EzriCare，發現有「細菌群聚感染案例」。（圖取自EzriCare網頁ezricare-info.com）
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）美國FDA近日示警一款非處方人工淚液EzriCare，發現有「細菌群聚感染案例」，正回收其產品。衛福部食藥署今天表示，經清查，這項產品並沒有核准輸入台灣，將持續注意國際間警訊。

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日發出警訊，由印度藥廠Global Pharma Healthcare推出的人工淚液品牌EzriCare瓶子內，發現高度抗藥性的綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），影響波及12州共55名病患遭到感染，且出現首起死亡案例，已下令所有相關產品於全美下架。

振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受媒體聯訪表示，綠膿桿菌屬於革蘭氏陰性菌，是「很惡毒的細菌」，因其生長擴散很快速，且一旦感染到人體，藥物治療上必須要特殊抗綠膿桿菌的抗生素才有用，因此臨床常發生延誤，治療關鍵是最好3日內用對有效的抗生素。

李明政說，綠膿桿菌常存在介面、表面的污染機會最大，像隱形眼鏡就是一類，過去也有案例進入眼球、玻璃體構造，一旦太慢治療，將引起失明。（編輯：陳政偉）1120204

#EzriCare
#人工淚液
#美國
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