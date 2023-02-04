宜蘭盼納入公共運輸通勤優惠 紓解國5塞車問題

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北中南都會生活圈享通勤優惠。宜蘭縣府今天表示，盼宜蘭能納入，鼓勵通勤族搭公共運輸，紓解國道5號塞車問題。

交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北、中、南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，可搭台鐵、公車、客運、捷運及公共自行車等運具，但北部生活圈僅限北北基桃，宜蘭未被納入補助縣市。

宜蘭縣政府交通處長王明輝告訴中央社記者，這只是交通部初步的規劃並未定案，公路總局近日將邀集22縣市政府開會，共同討論促進公共運輸方案，縣府屆時會全力爭取。

王明輝說，依據國道5號客運每天上午6時到上午9時的載客量，宜蘭通勤族約5000人，每人包括國道客運、市區公車、捷運等1個月的交通費支出約7000元，這還不包括自行開車的通勤民眾；交通部在推出補助政策時，希望一併把宜蘭列入，鼓勵通勤族搭乘公共運輸，才能有效移轉車流，紓解國道5號的塞車問題。

出身宜蘭的民進黨籍立委陳歐珀在臉書（Facebook）發文指出，他也是台北、宜蘭通勤族，經常搭乘最早一班的首都客運到立法院上班。交通部初步規劃將宜蘭排除在北部通勤圈之外，令人遺憾，希望公路總局正視北宜通勤需求，平衡城鄉資源分配，莫讓宜蘭成為被遺忘的偏鄉。

在基隆市方面，基隆市長謝國樑表示，市府尚未收到基隆部分負擔額是多少，這將會是未來的關鍵，希望中央釋出善意，雙方合作，促成這項政策。

出身基隆的民進黨籍立委蔡適應指出，雖詳細內容還沒出爐，但他會持續追蹤，希望減輕通勤族及通勤學生的經濟負擔。（編輯：戴光育）1120204