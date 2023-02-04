陳吉仲視察養雞場防疫 勉維護肉蛋生產穩定

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農委會主委陳吉仲（中）4日上午到彰化縣視察養雞場周邊區域消毒作業，聽取動植物防疫檢疫局、彰化縣動物防疫所強化禽流感防疫措施簡報，並慰勞第一線防疫人員辛勞，期勉積極防疫，維護國產禽肉、禽蛋健康穩定生產。（農委會防檢局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年2月4日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）全球高病原性禽流感（HPAI）疫情持續嚴峻，農委會主委陳吉仲今天到彰化縣、嘉義縣視察養雞場，陳吉仲說，台灣疫情相對穩定，但防疫不鬆懈，以維護禽肉及禽蛋穩定生產。

彰化縣陸續發生禽流感疫情，行政院農業委員會主任委員陳吉仲上午到彰化縣視察養雞場周邊區域消毒作業，聽取農委會動植物防疫檢疫局、彰化縣動物防疫所強化禽流感防疫措施簡報，並慰勞第一線防疫人員辛勞，期勉積極防疫，維護國產禽肉、禽蛋健康穩定生產。

陳吉仲透過防檢局新聞稿表示，國際HPAI疫情仍嚴峻，依聯合國糧食及農業組織資料顯示，去年至今國際禽場HPAI案達5701例，其中約97%為H5N1亞型高病原性禽流感案例，多數專家認為這波H5N1亞型HPAI透過候鳥、野鳥遷徙跨境傳播病毒，造成疫情大規模爆發。

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陳吉仲表示，美國、日本這波疫情創最嚴重紀錄，台灣經民國104年、106年禽流感大爆發後不斷檢討與精進防疫措施，如消毒車輛軌跡分析、禽場周邊環境監測、產業團體督導會員落實場域消毒，並在動物防疫人員積極行動下，讓疫情危害降至最低，台灣這波疫情與美國、日本相較，相對穩定，顯示防疫措施具成效。

陳吉仲表示，感謝縣市政府動物防疫機關努力與付出，及全國養禽業者、研究單位配合與支持，由於疫情仍嚴峻，每一刻都不能鬆懈，請養禽業者務必自主加強禽舍保溫及防鳥設施，避免家禽與候、野鳥接觸，同時落實門禁管制，人員進出禽場要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具進出也須澈底消毒。（編輯：李亨山）1120204