更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美方曾考慮擊落中國偵察氣球 專家：地對空飛彈都不確定能打下
首頁 / 生活
2023台灣燈會
新聞專題
2023台灣燈會2/22
首頁 / 生活

國父紀念館周邊因燈會禁停機車 北市致歉盼體諒

2023/2/4 21:33（2/4 22:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北4日電）2023台灣燈會在台北帶來人潮，造成國父紀念館等展區周邊車流增多，仁愛路、逸仙路等路邊機車停車格禁停，北市交通局今天坦言抱歉、要考量行人安全，盼民眾體諒並搭大眾運輸。

2023台灣燈會展期從2月5日至19日，且自2月1日起試營運，4大展區、涵蓋168公頃規模，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站。

不過，民眾抱怨因配合燈會，北市仁愛路、光復南路、逸仙路進行交通管制，並在2月1日至19日路邊機車停車格不可停，讓附近居民及通勤族沒有車位。

對此，台北市交通局坦言，因為賞燈人潮眾多，為了行人安全、避免人車交織，才取消路邊停車格。

台北市交通局長謝銘鴻也在臉書（Facebook）貼文表示，「開車騎車，以及停車不太容易的朋友們，真的抱歉，要多體諒」。

台北市停車管理工程處指出，經2月1日、2日觀察，展區周邊各停車場，每天日間平均使用率均達95%以上，並常有滿場排隊進場情形，影響周邊交通及民眾賞燈體驗，呼籲民眾搭乘大眾運輸，或把車停在外圍停車場轉大眾運輸前往，勿直接開車前往會場。（編輯：戴光育）1120204

#台北市交通局長
#台北市
#謝銘鴻
謝銘鴻
蔣萬安首次交通會報 關注行人安全北市整頓敦化北路巷弄 完整人行道不再卡機車格
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
「夜電英雄」出勤近半年 點亮史上最大規模台灣燈會