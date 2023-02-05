布局國際市場 台灣燈會邀16國百名媒體踩線

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣燈會今天正式開展，交通部觀光局表示，今年是開放邊境後的首次台灣燈會，邀請美國等16國近百名媒體來台踩線，要加速國際旅客的復甦力道。

觀光局發布新聞稿指出，1990年起的台灣燈會經過創新精進，融入新科技，已成為台灣農曆正月15日元宵節最重要的節慶盛會，也是台灣規模最大、觀賞人潮最多的慶典活動，更獲國際知名媒體CNN、Discovery頻道等多次推薦與盛讚，並入選為「世界夜景遺產」之一。

觀光局說，今年台灣燈會睽違23年後重返台北外，也是邊境解封之後首次的台灣燈會，觀光局邀請來自美國、日本、韓國、新加坡、印度、馬來西亞、印尼、汶萊、越南、泰國、香港、德國、荷蘭、西班牙、法國、義大利等16個國家、近百名媒體來台賞燈與踩線。

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觀光局長張錫聰在國際記者會中表示，希望國際媒體透過這次台灣燈會的盛況，對在台灣旅遊的第一手觀察，向全球民眾介紹疫後台灣觀光環境的改善、旅遊玩法的不同與常態生活的回復，邀請旅客疫後選擇台灣為療癒身心的觀光旅遊目的地。

張錫聰指出，台灣觀光面對這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已加強投入資源，建立深度多元優質的旅遊環境，2023年起布局衝刺國際市場，為加速復甦力道，也將積極整合各方資源暨結合觀光產業界，推動「加速國際觀光客來台方案」，期能於2023年的人次目標達到疫情前的50%以上，並於2024年恢復到疫情前1186萬來台旅客人次。（編輯：管中維）1120205