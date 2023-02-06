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中研院士朱雲漢67歲辭世 曾3度獲國科會傑出研究獎

2023/2/6 08:14（2/6 08:43 更新）
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中央研究院院士朱雲漢5日在家中辭世，享壽67歲。（中央社檔案照片）
中央研究院院士朱雲漢5日在家中辭世，享壽67歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）中央研究院院士朱雲漢昨天在家中辭世，享壽67歲。他的哥哥朱雲鵬在臉書證實這個消息。朱雲漢曾3度獲國科會傑出研究獎。

朱雲鵬臉書表示，「舍弟朱雲漢

朱雲漢小檔案

  • 出生：民國45年2月3日
  • 學歷：
    美國明尼蘇達大學政治學博士
    台灣大學政治學碩士
    台灣大學政治系
  • 經歷：
    3度獲國科會傑出研究獎
    中央研究院政治學所特聘研究員
    台灣大學政治系教授
    美國哥倫比亞大學政治系客座副教授
    明尼蘇達大學策略管理研究中心特約研究員
    國科會人文處政治學門計畫審議人以及諮議委員
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於昨晚9時在家中安詳往生，感謝他一生對社會與國家的付出，感謝諸位師長和先進對他的照顧，感謝親朋好友對他的關心，以及他所任職蔣經國文教基金會同仁的支持與協助，不捨，不捨，祝福他一路好走」。

根據中研院政治學研究所介紹，朱雲漢為特聘研究員，並同時擔任國立台灣大學政治系教授（合聘）。朱雲漢於民國45年出生於台北市，畢業於國立台灣大學政治系、台灣大學政治學碩士、美國明尼蘇達大學政治學博士。

朱雲漢自民國87年起任教台灣大學政治系，曾擔任美國哥倫比亞大學政治系客座副教授，三度獲國科會傑出研究獎，並曾任國科會人文處政治學門計畫審議人以及諮議委員。（編輯：孫承武）1120206

#朱雲漢
#朱雲鵬
#國立台灣大學政治系
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