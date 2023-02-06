石崇良接健保署長 薛瑞元提財務資安改革挑戰

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部健保署長由現任常務次長石崇良接任，今天正式交接，衛福部長薛瑞元在典禮表示，石崇良溝通、整合能力強，面對財務、資訊安全等2大健保挑戰改革，一定能協助推動改善。

中央健康保險署今天舉行新任署長交接布達典禮，由薛瑞元主持，他在致詞時表示，今天非常遺憾健保署前任署長李伯璋不克出席，李伯璋在任6年8個月，是史上最長任期的健保署長，期間完成非常多改革，尤其是雲端藥歷、健康存摺等，協助推動口罩、快篩實名制，對整體防疫有非常大的貢獻。

薛瑞元回憶，當年他在擔任行政院衛生署醫事處處長時，石崇良當時就在醫策會主導全國病人安全措施，此後石崇良歷任衛生署企劃處處長、衛生署醫事處處長，改制為衛福部後，擔任過衛福部醫事司司長、衛福部主任秘書、衛福部綜合規劃司司長，資歷完整。

薛瑞元說，石崇良擔任衛福部次長就是督導健保署、社保司及健保會等，對健保業務駕輕就熟。健保制度建立20多年以來，健保政策需要改革精進的地方非常多，較為優先處理的項目有2點，首先是資訊方面，包含資安等進一步防弊、系統升級，期許朝向個人醫療產業資訊化發展。

薛瑞元在媒體聯訪時也表示，資安防弊面向，石崇良過去在衛福部曾擔任資安長，相信一定能好好處理，健保署在農曆春節前已完成內部初步調查，要求進一步精進措施，現階段還會更深入行政調查、檢討，希望不再發生類似事件。

第2點是健保財務部分，薛瑞元說，財務已經進入緊張狀況，「這個問題需要有大智慧的人才能解決」 ，需要石崇良協助規劃，希望可以藉由健保署龐大資料庫分析，提出前瞻性規劃，說服醫療院所端及民眾端推動改革，石崇良在擔任次長時充分展現協調溝通能力。

薛瑞元說，健保改革未來工作困難充滿挑戰，石崇良接任後一定能都做好，深具信心，衛福部國際醫療外交政策也需要石崇良，在健保署長位置更可以幫忙推動，不過在待遇方面，對石崇良有點不太好意思，非常感謝石崇良願意接受這樣的犧牲。（編輯：陳政偉）1120206