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華航小小機師體驗營 讓部落孩童體驗模擬飛行

2023/2/6 16:01
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（中央社記者余曉涵台北6日電）華航今天指出，首次攜手台灣原聲教育協會，邀請30名部落孩童參加「華航小小機師體驗營」，讓小朋友們一窺機師訓練的箇中奧秘，體驗模擬飛行的臨場感。

中華航空今天發布新聞稿表示，台灣原聲教育協會於 2008年成立，設立「台灣原聲音樂學校」致力於南投縣信義鄉原住民學童教育，並成立「原聲童聲合唱團」，秉持「用合唱培養孩子信心，用教學彌平學習弱勢」的精神，幫助部落的孩子，改變自己的人生。

華航說，今天首次邀請「原聲童聲合唱團」北上，由現役機師介紹飛行員養成及訓練過程，分享機師工作趣事，而「模擬機體驗」更是備受期待，讓鮮少有機會接觸航空產業的小朋友們進入模擬駕駛艙親身觀摩，開拓不一樣的視野。

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華航表示，他們同時也安排孩童們參觀緊急逃生訓練設備、客艙訓練設施及華航博物館等，現場互動熱絡，氣氛融洽，留下難能可貴的寒假回憶。

華航說，致力企業ESG永續發展，積極回饋社會、深耕社區，提供優質教育更是重點發展項目之一，透過持續舉辦志工教學、公益運動營等，如與PLG桃園領航猿合作公益籃球營，邀請知名棒球好手陳偉殷、王維中參與公益棒球營，且長期支持遠見天下文化教育基金會「共同知識平台公益專案」，捐贈兒童刊物給予桃園在地學校，以實際行動善盡社會責任。（編輯：卞金峰）1120206

#華航
#台灣原聲教育協會
#原聲童聲合唱團
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