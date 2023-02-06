腸病毒重症今年首例 4歲女童氣喘心肌炎進加護

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部疾管署今天公布新增1例腸病毒重症個案，為今年首例，一名南部4歲女童因感染腸病毒D68型，引發氣喘加劇及心肌炎，一度進加護病房搶救，所幸治療後病況穩定出院。

各級學校下週開學，學生活動恢復活躍，可能造成腸病毒疫情傳播風險上升。疾管署新聞稿說明今年國內首例腸病毒重症個案，這名女童從1月5日起陸續出現輕微咳嗽及流鼻水症狀，但當時並沒有就醫，直到1月7日出現發燒、呼吸急促及腹痛等症狀才就醫。

疾管署指出，個案在隔日因症狀未緩解再度就醫，經檢查疑似氣喘加劇及心肌炎，轉院至加護病房持續治療，經檢驗感染腸病毒D68型，醫院在1月20日通報腸病毒感染併發重症，個案經治療後病況穩定出院，已恢復正常生活。

疾管署監測資料顯示，1月29日至2月4日國內腸病毒門急診就診共計1330人次，較前一週上升42.6%，研判主要受春節連假後門診恢復看診所影響，但尚低於春節前、也就是今年第2週至第3週的就診1824及2032人次，再加上近期合約實驗室監測仍檢出腸病毒，顯示社區中持續有腸病毒活動。

根據疾管署統計，國內腸病毒感染併發重症確定病例，2023年累計1例，感染腸病毒D68型；2022年共有3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中1例死亡，是感染D68型病例。

腸病毒尚無疫苗或藥物可預防治療，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較不相同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症。

疾管署提醒，最有效的腸病毒預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施；如發現家中幼兒出現肢體無力麻痺、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速到大醫院就醫。（編輯：管中維）1120206