教育部擬補助各校性別所 民團籲提供長期穩定補助

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（中央社記者范正祥台北7日電）世新大學性別研究所日前傳出將被校方停招，教育部研議獎勵補助國內各校性別所；立委今天肯定教育部，民間團體也呼籲國家資源提供長期穩定補助，而非短期暫時曇花一現補助。

社會關注世新大學性別所於去年11月間傳出將被校方停招，師生組成「反停招小組」抗爭，多個性別、婦女團體聲援，網路也連署希望保留北台灣唯一性別研究基地。

另外，包括民進黨立委陳秀寳、范雲、賴品妤及時代力量立委王婉諭在內，日前於立法院教育及文化委員會質詢時，也擔心會影響台灣性別議題的人才布局，尤其台灣只有3校有性別所（高醫大、高師大、世新），世新更是北台灣唯一。

性別所反停招小組與民間團體今天在立法院中興大樓共同召開「捍衛高教公共性、落實性別主流化」記者會，說明農曆新年之前，教育部決議踐行推動性別平等的國家重大政策，補助國內全部3所，目前3所與教育部正就補助細節進行商議。

記者會上，王婉諭肯定教育部推動性別平等的承諾，影響深遠；反停招小組則重申性別平等教育與研究的重要性，促請教育部應善盡監督補助款使用之責。

王婉諭表示，肯定教育部在各界呼籲下願意寬列經費支持各校的性別所，性別所存續對性別議題發展、性別平等教育、國家政策布局與國際接軌等面向都很重要。

她提及，立法院於審議民國112年度中央政府總預算案時，要求教育部應編列充足預算支持各校性別研究領域及鼓勵性別人才發展，此提案也獲得支持與通過。

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性別所反停招小組學生代表楊琇晴指出，110年和111年，性別所的招生都是滿招，教師也非常用心，有優秀教學能力和研究成果，是績優系所。她呼籲，希望教育部積極推動性別政策，培育性別研究人才，穩定挹助性別所相關資源。

婦女新知基金會培力部主任陳逸指出，長期並穩定的培育性別人才相當重要；希望國家長期支持高等教育要有性別研究資源，而非短期暫時的曇花一現補助，應該依照性別平等教育法的精神，提供長期穩定的資源補助。（編輯：黃國倫）1120207