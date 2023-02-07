星雲法師辭世 擬台南白河大仙寺火化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。預計在13日的圓寂讚頌典禮後，發引到台南白河大仙寺火化場火化。圖為大仙寺內景觀。中央社記者楊思瑞攝 112年2月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、楊思瑞台南7日電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，預計13日圓寂讚頌典禮後發引到台南白河大仙寺火化場火化，大仙寺是著名佛門聖地，曾為多名佛教界重量級人物辦理火化事宜。

大仙寺寺方人員上午低調證實，曾接獲佛光山人員電話洽詢火化事宜，但相關訊息發布以佛光山為主，星雲法師是世界級宗教領袖，大仙寺會全力協助佛光山。

佛光山人員透過電話向中央社記者表示，目前無法證實星雲法師13日發引到白河大仙寺火化消息，若有相關訊息會適時公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據台南旅遊網資料，台南市定古蹟白河大仙寺位於關子嶺半山腰處，背倚枕頭山，是台灣少數融合中國傳統寺廟與日本佛寺建築風格的代表性寺廟，廟內有許多著名匠師的工藝及彩繪作品，主祀釋迦牟尼佛，是著名佛教聖地及關子嶺重要景點。

大仙寺火化場與一般殯葬單位火化場不同，並非以商業營利為主，大多承接特殊人物個案，包括中台禪寺開山方丈惟覺老和尚、台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師等高僧辭世後，都發引到大仙寺火化。（編輯：陳仁華）1120207