星雲法師辭世 韓國瑜盧秀燕佛光山弔唁

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，前高雄市長韓國瑜今天偕妻子李佳芬赴佛光山誦經祈福，台中市長盧秀燕下午也前來致意，感念星雲法師推廣人間佛教和對台中的照顧。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。國民黨籍前高雄市長韓國瑜上午近10時和妻子李佳芬現身佛光山雲居樓，兩人在靈前誦經祈福約20分鐘，李佳芬更不時拭淚；藍營台中市長盧秀燕下午近4時也在多名台中、高雄市議員陪同下前來弔唁。

韓國瑜接受媒體聯訪表示，今天是要來表達對星雲法師的弔唁以及發自內心的推崇，所以特別來佛光山，希望藉這機會把佛光山人間佛教理念，傳遞分享給社會大眾。

針對最感念星雲法師部分，韓國瑜回應，「慈祥、悲天憫人」，世界上有3種人最值得尊敬，一個是教育家，春風化雨、教育人才，一個是慈善家，悲天憫人、幫助弱勢，一個是宗教家，自渡渡人，但星雲法師兼具這3種身分，所以特別來佛光山表達追思。

韓國瑜也提到，希望星雲法師人間佛教的理念，能夠與有緣者、眾信徒一起分享，表達對其身兼慈善家、宗教家跟教育家，最高敬重之意。

盧秀燕受訪時則表示，今天代表台中市政府跟民眾專程南下高雄悼念一代宗教家星雲法師，他在一生當中推廣人間佛教，也就是出家人要有入世思想，能夠濟世度人，同時推動「存好心、說好話、做好事」三好運動，這個運動就是台灣的價值，台灣的價值就是「善良」。

盧秀燕說，佛光山對於台中市政府跟民眾相當照顧，尤其佛光山在台中的惠中寺跟中市府有許多合作互助方案，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，佛光山捐贈相當多稀有醫療物資給警消醫護人員。另外每年佛光山也在台中惠中寺主持發放臘八粥（佛粥），所以對於佛光山跟星雲法師相當敬重懷念，今天特地來致謝送行。（編輯：謝雅竹）1120207