流感重症增10例 8歲童加護病房救治中

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部疾管署今天公布，國內一口氣新增10例流感重症案例，其中一名8歲男童突然發燒、呼吸困難，送到急診才發現感染流感，引發肺炎，緊急收治加護病房，已退燒，仍在救治中。

社區流感病毒活動持續上升，近一週新增10例流感併發重症病例，均為AH3N2，分別為7例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，年紀最小的是一名8歲兒童，其餘9例皆為40歲以上，均有潛在病史；其中9例未接種本季流感疫苗，發病日介於1月23日至31日。

疾管署副署長莊人祥接受媒體聯訪時說明，這次新增較年輕的流感重症個案是一名8歲國小男童，本身有神經肌肉疾病，咳痰能力不佳，在家需使用鼻胃管，曾於去年12底因感染呼吸道融合病毒住院，今年1月16日出院，返家照顧，1月29日起再度咳嗽、有痰。

莊人祥說，個案因為後續出現發燒、呼吸困難等症狀，由家屬送到急診就醫，X光檢查顯示有肺炎，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢驗陰性、流感檢驗陽性確診，安排收治加護病房，1月30日通報流感併發重症，給予流感抗病毒藥物等治療，目前已經退燒，但仍在小兒加護病房治療。

另外，新增一名死亡個案，為90多歲女性長者，有高血壓、痛風、心房顫動及腎囊腫病史等潛在疾病史，未接種本季流感疫苗，於1月9日因呼吸道症狀及發燒就醫，同日住院採檢，流感快篩檢驗為A型H3N2，因急性腦中風、慢性腎衰竭及呼吸衰竭，2月2日不幸病逝。

莊人祥認為，流感重症個案數一口氣增加10例，可能與過年期間人群交流頻繁，增加感染風險有關，再者，今天新增的個案發病日都介於春節期間，今年春節假期比較長，所以個案看來比較多。

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疾管署監測資料顯示，上週門急診類流感就診人次4萬7004人次，較前一週上升28.1%，主要受春節連假後門診恢復看診所影響，但與春節前相當；下週學校開學，疫情傳播風險上升，須持續提高警覺並監測疫情變化。

本流感季自去年10月1日起截至今年2月6日流感併發重症病例累計37例，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡5例，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。（編輯：管中維）1120207