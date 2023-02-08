管碧玲宣布好消息 海委會擬攜手高科大建置實驗室

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）海洋委員會主委管碧玲昨天表示，已跟高雄科技大學校長楊慶煜達成共識，將在高科大位於興達港土地，合作建置實驗室系統，幫助國家海洋研究建立完整科學體系。

管碧玲昨天在臉書（Facebook）表示，高雄科技大學校長楊慶煜，率領兩位副校長和主任秘書，以及校友總會長與歷任總會長等人來訪；這是她就任後第一次接待訪賓，雙方相談愉快，合作的事初露曙光，擦出美麗火花。

管碧玲說，國家海洋研究院期待能成為台灣的海洋智庫，規劃很久，希望能夠建置轄下5個研究中心研究工作所需的實驗室系統，讓以全海域調查為中心的研究與應用工作可以完備，無奈規劃多時，土地問題一直無法解決。

管碧玲指出，中心實驗室如果能建置完成，將有助於國家的海洋研究建立完整的科學體系，是國家海洋研究院能否發揮功能很重要的基礎；國海院尋尋覓覓，最理想的土地是在興達港，目前是國有財產署移撥管理權給高科大的文大用地。

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她說，由於學校的資源有限，高科大管理這塊土地20年來，學校的計劃仍未完成，土地尚未有效利用；高科大也有實驗室需求，如能和海委會合作把實驗室系統打造出來，可以雙贏。

管碧玲說，昨天雙方一碰面，就拿出計劃書，把對這塊土地的想法提出來討論；經過討論後，事情有所突破，楊慶煜對於雙方合作建置實驗室的方向表示同意，也指定好雙方對口，預計展開後續協商，「真是好消息！」（編輯：陳仁華）1120208