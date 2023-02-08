防疫津貼撥款逾200億元 加速辦理補助申請

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）據最新統計，至2022年12月防疫人員津貼完成撥款超過新台幣200億元，但有立委及護理團體反映部分防疫津貼尚未領取，指揮中心說，衛福部要求各縣市政府加速辦理津貼補助申請。

有關立法委員及護理團體代表指出前線防疫人員反映補助、津貼拖延至今未能領取等事項，指揮中心發言人莊人祥今天傍晚接受媒體聯訪時表示，地方防疫津貼由各縣市加速辦理補助申請，醫療機構獎勵金則於每月10日前預先撥付，醫院應於一週內核發、公開撥付情形。

莊人祥說，針對地方加強型防疫旅館受徵調醫護人員津貼補償，依法是地方政府權責。指揮中心基於協助地方政府推動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案分流收治政策立場，由衛生福利部向行政院爭取預算部分補助地方政府，非全額補助。

莊人祥說，因應疫情，讓地方依需求及早規劃設置加強型防疫旅館．去年4月先函送補助草案，說明經費由各地方政府提出申請，行政院同年12月核定補助原則後，衛福部即函知地方政府提出經費申請，已有2個縣市提出，衛福部將要求其他縣市政府加速辦理津貼補助申請。

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除地方加強型防疫旅館受徵調醫護人員津貼補償，據指揮中心統計，防疫人員津貼及醫療機構獎勵金，2020年至2022年12月人員津貼累計271家醫院提出申請，完成撥款計200億9765萬9000元。

自去年3月起全面改採線上申請作業，自動化作業及稽核機制，加速津貼及獎勵金發放，同年5月起更調整撥款方式，於每月10日前即預先撥付前一個月預估津貼，醫院應於收到款項1週內核發予第一線執行醫療照護相關人員，也設有申訴與諮詢管道與機制，處理費用支領爭議。（編輯：卞金峰）1120208