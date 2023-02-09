民團籲盡速落實三大勞權 勿錯失改革機會

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民進黨立委范雲（中）與台北市產業總工會、台灣勞工陣線、婦女新知基金會等民間團體9日在立法院中興大樓舉行記者會，期許勞動部提出3大勞權的具體改革與成績。中央社記者裴禛攝 112年2月9日

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（中央社記者范正祥台北9日電）內閣換新且逢本屆立法院最後法案會期，民間團體今天呼籲落實「完善更彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「通過最低工資法」三大勞權，不要錯失改革機會。

民進黨立委范雲與台北市產業總工會、台灣勞工陣線、婦女新知基金會等民間團體於立法院中興大樓召開記者會，期許勞動部提出三大勞權的具體改革與成績。

范雲表示，新會期是第10屆立法院最後一個法案會期，三大勞權改革修法草案與政策如果未能於本會期完成修法、提出具體政策，恐將因屆期不連續、白白浪費過往行政部會與立法院多次溝通協調的努力；內閣換新，勞動部長許銘春獲得留任，更應拿出魄力、盡速推動三大勞權改革，讓廣大勞工感受到新內閣、新氣象。

談及三大勞權改革的重要性，范雲指出，台灣生育率持續下探、去年新生兒甚至創下史上最低，如果沒有「彈性有薪的職家平衡方案」來因應育兒家庭需求，例如有薪家庭照顧假、彈性的親職假、配偶的陪產假等，談何容易要提升生育率、解決少子化的國安危機。

她進一步指出，台灣即將在2025年進入超高齡化社會、長照需求快速成長，如果沒有長期照顧安排假等配套措施，恐將使勞工面臨職場與家庭照顧的兩難。

另外，范雲表示，「性別工作平等法」公布至今超過20年，但仍無法處理性騷擾者是「雇主」時，得以「自己查自己」的荒謬情況，她在2020年就提出修正案。她提出數據表示，全台超過1100萬就業人口、2021年卻僅受理191件雇主性騷擾申訴、更只有66件成立，恐隱藏大量沉默黑數。

范雲指出，據台灣勞工陣線統計，已有100個國家以立法形式實施最低工資制度，如日本64年前就通過最低賃金法；本屆立法院已有10個最低工資法草案版本，在立法上有跨黨派共識，去年5月更已於委員會展開審查，期盼行政院版草案能夠盡速送進立法院審議，否則本屆立委任期結束後，立法進程將視同歸零。

記者會上，台北市產業總工會副理事長王燕杰表示，政府應將眼界放寬，提供更彈性有薪的職場家庭平衡政策，才能有效改善育兒家庭的困境，進而提升生育率。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉呼籲，包含每年14天有薪家庭照顧假、產前生產準備假、讓家長彈性運用的親職假、勞工長照安排假，都應朝保障勞工生計、貼近勞工需求、鼓勵男性共同承擔照顧的方向進行改革。

律師尤美女指出，當騷擾者是雇主時，不可能期待由雇主提供即時有效的調查或是改進措施，因此應由職場所屬的地方主管機關調查併懲處，勞動部應盡速提相對法案修法。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，勞陣長期倡議制訂最低工資法；基本工資雖然連續數年調整，但立法將有助於未來更合理、透明和公平的制度性調整最低工資；行政院應盡速將行政院版本函送立法院審議，不要讓朝野立委的版本空等併案審議的機會。（編輯：楊蘭軒）1120209