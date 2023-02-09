更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

指揮中心：半年內接種追加劑可降COVID-19感染率

2023/2/9 15:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，根據初步分析，半年內追加至少一劑疫苗，可降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率。

莊人祥在指揮中心記者會中報告COVID-19疫苗接種情形，昨天次世代疫苗總共接種1萬6109人，所有疫苗2萬1521人，至目前累計接種6667萬6951人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.83%、追加劑接種率76.3%，第2次追加劑接種率22.5%（65歲以上接種率45.8%）。

莊人祥說，指揮中心針對過去全國各縣市及年齡層，做了近6個月至少接種一劑追加劑的比率分析，另也做了春節期間各縣市各年齡層的感染率（感染數除以各縣市及各年齡層人口數），最近要開始分析追加劑及次世代疫苗的保護效益，初步分析發現，如果半年內接種至少一劑COVID-19追加劑，可降低感染率。

根據指揮中心提供的資料，近6個月台北市所有年齡層接種COVID-19追加劑的比率是23.17%，新北市是20.12%，春節期間新增COVID-19病例感染率，台北市是0.99%，新北市是1.34%。

莊人祥建議民眾及各縣市可加強接種追加劑。（編輯：管中維）1120209

#莊人祥
#COVID-19
#台北市
莊人祥
防疫津貼撥款逾200億元 加速辦理補助申請入境捐血限制是否鬆綁 血基會：安全是最大考量
COVID-19
新加坡擴大鬆綁口罩令 取消未完整接種者檢疫措施亞德客看下半年營運佳 法人估今年業績成長至少10%
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族