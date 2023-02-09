指揮中心：半年內接種追加劑可降COVID-19感染率

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，根據初步分析，半年內追加至少一劑疫苗，可降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率。

莊人祥在指揮中心記者會中報告COVID-19疫苗接種情形，昨天次世代疫苗總共接種1萬6109人，所有疫苗2萬1521人，至目前累計接種6667萬6951人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.83%、追加劑接種率76.3%，第2次追加劑接種率22.5%（65歲以上接種率45.8%）。

莊人祥說，指揮中心針對過去全國各縣市及年齡層，做了近6個月至少接種一劑追加劑的比率分析，另也做了春節期間各縣市各年齡層的感染率（感染數除以各縣市及各年齡層人口數），最近要開始分析追加劑及次世代疫苗的保護效益，初步分析發現，如果半年內接種至少一劑COVID-19追加劑，可降低感染率。

根據指揮中心提供的資料，近6個月台北市所有年齡層接種COVID-19追加劑的比率是23.17%，新北市是20.12%，春節期間新增COVID-19病例感染率，台北市是0.99%，新北市是1.34%。

莊人祥建議民眾及各縣市可加強接種追加劑。（編輯：管中維）1120209